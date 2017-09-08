Кремль использует заложников для давления на Украину - Кучма
Кремль использует ситуацию с украинскими заложниками специально для оказания давления на Украину. Об этом заявил сегодня в Днепре представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.
"Они используют это для давления на Украину. Вы знаете, что из последних условий - отдайте нам 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, т.е., кто стрелял у нас на Майдане, те, кто имеют отношение к трагическим событиям 2 мая в Одессе. Поэтому мы не можем пойти на этот шаг", - подчеркнул Кучма.
Он подчекрнул, что в Минске Украину представляет серьезная группа переговорщиков, в частности, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.
"Она умеет отстаивать интересы Украины", - сказал Кучма.
Он не стал называть ближайшие сроки освобождения украинских заложников, назвав это "больной проблемой" для Украины.
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