Кремль использует заложников для давления на Украину - Кучма

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал ситуации с освобождением заложников в Донбассе

Кремль использует ситуацию с украинскими заложниками специально для оказания давления на Украину. Об этом заявил сегодня в Днепре представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

"Они используют это для давления на Украину. Вы знаете, что из последних условий - отдайте нам 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, т.е., кто стрелял у нас на Майдане, те, кто имеют отношение к трагическим событиям 2 мая в Одессе. Поэтому мы не можем пойти на этот шаг", - подчеркнул Кучма.

Он подчекрнул, что в Минске Украину представляет серьезная группа переговорщиков, в частности, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Она умеет отстаивать интересы Украины", - сказал Кучма.

Он не стал называть ближайшие сроки освобождения украинских заложников, назвав это "больной проблемой" для Украины.

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