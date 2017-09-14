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Климкин предостерег украинцев от поездок в Беларусь

14.09.2017 04:59
Глава МИД отметил, что опасно для украинцев пребывать не только на территории России, но и в Беларуси - после того, как там исчез Павел Гриб
Климкин предостерег украинцев от поездок в Беларусь
Павел Климкин
После исчезновения с территории Беларуси украинца Павла Гриба для украинских граждан появилась опасность пребывания не только на российской территории. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Укринформ

По словам Климкина, в России спецслужбы последовательно работают против украинских граждан. Глава МИД призвал украинцев хорошо подумать, прежде, чем туда ехать. 

"Но сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить", - отметил Климкин. 

8 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

7 сентября МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме и арестовали до 17 октября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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