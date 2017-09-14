Климкин предостерег украинцев от поездок в Беларусь
"Но сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить", - отметил Климкин.
8 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.
7 сентября МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме и арестовали до 17 октября.
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