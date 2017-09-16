Даже если РФ выполнит Минск, санкции по Крыму останутся - Волкер

Должно быть обеспечено прекращение огня и полная имплементация минских соглашений, заявил Курт Волкер

Даже если РФ выполнит минские соглашения, против нее будут действовать санкции из-за Крыма. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на пресс-конференции в рамках 14-й встречи Yalta European Strategy в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"Есть два вида санкций: те, которые введены по Донбассу, и те, которые введены после аннексии Крыма. Должно быть обеспечено прекращение огня и полная имплементация минских соглашений, но даже если это будет через какой-то механизм выполнено, санкции, введенные из-за аннексии Крыма, останутся," - отметил Волкер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях заявила, что российский проект резолюции ООН о размещении миротворцев в Донбасса - не повод для смягчения антироссийских санкций. Она сказала, что предложения президента РФ Владимира Путина - "нежные побеги" прогресса, "которые пока не дают оснований для смягчения санкций".

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