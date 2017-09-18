Трагедия в Одессе: арестован директор лагеря

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, к работе следствия привлекут представителей общественности

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело о пожаре в Одесском детском лагере держит на особом контроле. Об этом он сообщил у себя Facebook.

"Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию, арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, объявлено подозрение", - отметил Луценко.

По его словам, следствие этим не ограничится.

"Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (соответствия зданий нормативам, - ред.), строительства, качества противопожарной обработки древесины, адекватности противопожарных средств (отсутствие распылителей воды и противодымных датчиков, - ред.), приема объектов в эксплуатацию, реагирования органов власти на сообщение пожарных о неработающей сигнализации и отсутствие воды в резервуарах", - подчеркнул Луценко.

К работе следствия будут привлечены представители общественности.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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