Трагедия в Одессе: арестован директор лагеря
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дело о пожаре в Одесском детском лагере держит на особом контроле. Об этом он сообщил у себя Facebook.
"Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию, арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, объявлено подозрение", - отметил Луценко.
По его словам, следствие этим не ограничится.
"Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (соответствия зданий нормативам, - ред.), строительства, качества противопожарной обработки древесины, адекватности противопожарных средств (отсутствие распылителей воды и противодымных датчиков, - ред.), приема объектов в эксплуатацию, реагирования органов власти на сообщение пожарных о неработающей сигнализации и отсутствие воды в резервуарах", - подчеркнул Луценко.
К работе следствия будут привлечены представители общественности.
15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.
В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.
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