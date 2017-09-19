Порошенко обсудил с главой Австрии введение миротворцев в Донбасс

Порошенко призвал Ван дер Беллена, как к главу страны, возглавляющей в этом году ОБСЕ, поддержать инициативу по введению миротворцев ООН в Донбасс

Президент Петр Порошенко призвал президента Австрии Александра Ван дер Беллена поддержать инициативу введения миротворцев ООН в Донбасс. Встреча двух глав государств состоялась на полях Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба президента Украины.

В частности, Порошенко обратился к Ван дер Беллену как к главе страны, возглавляющей в этом году ОБСЕ. Во время встречи, как сообщается, президенты скоординировали подходы по продвижению инициативы по миротворцам ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

Стороны, как отмечают в пресс-службе, подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии в Донбассе.

Также сообщается, что президент Австрии принял предложение Порошенко посетить Украину.

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