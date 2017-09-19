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Президенты Украины и Финляндии обсудили войну и Северный поток-2

19.09.2017 22:23
Встреча глав государств состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президенты Украины и Финляндии обсудили войну и Северный поток-2
Петр Порошенко и Саули Ниинистьо (фото - пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с финским коллегой Саули Ниинистьо войну в Донбассе и координацию позиций по противодействию строительству проекта Северный поток-2. Встреча глав государств состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба президента Украины.

Стороны обсудили также двухстороннее сотрудничество. Порошенко поприветствовал планы финской бизнес делегации посетить в ближайшее время Украину, а также выразил благодарность за поддержку проектов в образовательной и энергетической сферах.

Порошенко и Ниинистьо, как сообщается, скоординировали подходы в вопросе возможного введения миротворцев ООН в Донбасс.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко и президент Словакии обсудили взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для большей эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.

Читайте также: Порошенко в Нью-Йорке встретился с Могерини

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ЛIГАБiзнесIнформ
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