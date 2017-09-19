Президенты Украины и Финляндии обсудили войну и Северный поток-2

Встреча глав государств состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с финским коллегой Саули Ниинистьо войну в Донбассе и координацию позиций по противодействию строительству проекта Северный поток-2. Встреча глав государств состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает пресс-служба президента Украины.

Стороны обсудили также двухстороннее сотрудничество. Порошенко поприветствовал планы финской бизнес делегации посетить в ближайшее время Украину, а также выразил благодарность за поддержку проектов в образовательной и энергетической сферах.

Порошенко и Ниинистьо, как сообщается, скоординировали подходы в вопросе возможного введения миротворцев ООН в Донбасс.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко и президент Словакии обсудили взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для большей эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.

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