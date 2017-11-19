Климкин: Россия спровоцировала гуманитарную катастрофу в Донбассе

Россия никак не реагирует на то, что боевики обстреливают водопроводы и электропроводы в Донбассе

Россия спровоцировала в Донбассе экологическую и гуманитарную катастрофы. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на Международном форуме по безопасности в Канаде, передает Укринформ.



"Значительная часть угольных шахт - затоплены, водо- и электропроводы становятся целью обстрелов, но россияне не реагируют, поскольку они задействованы в контрабанде, "черных" и "серых" операциях в регионе", - сказал Климкин.



Он призвал международное сообщество оказывать больше политического давления в виде санкций, а пока общей позиции по этому вопросу нет.

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