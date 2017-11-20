Климкин в Канаде разрушил миф о "бойцах за свободу Донбасса"
Все так называемые "бойцы за независимость Донбасса" на самом деле являются подконтрольными России преступниками во временно оккупированной части региона. Об этом в Канаде на форуме безопасности заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.
"Не существует независимых бойцов за независимость или свободу Донбасса. Это - миф. На самом деле эти люди - бандиты, злоумышленники, полукриминалитет, полностью подконтрольный российской армии и спецслужбам", - сказал Климкин.
С учетом этого глава МИД призвал мировое сообщество задействовать именно против России, а не Донбасса "целый ряд действий".
Ранее Климкин заявил, что Россия спровоцировала в Донбассе экологическую и гуманитарную катастрофы.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:02
-
11:04
-
10:19
-
10:27
-
08:30
Новости партнеров
- 76261
- 55583
- 49743
- 24184
- 23822