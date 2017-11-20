Климкин в Канаде разрушил миф о "бойцах за свободу Донбасса"

Глава МИД на форуме безопасности в Канаде подчеркнул, что не существует "независимых бойцов за свободу Донбасса, на самом деле эти люди - бандиты"

Все так называемые "бойцы за независимость Донбасса" на самом деле являются подконтрольными России преступниками во временно оккупированной части региона. Об этом в Канаде на форуме безопасности заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

"Не существует независимых бойцов за независимость или свободу Донбасса. Это - миф. На самом деле эти люди - бандиты, злоумышленники, полукриминалитет, полностью подконтрольный российской армии и спецслужбам", - сказал Климкин.

С учетом этого глава МИД призвал мировое сообщество задействовать именно против России, а не Донбасса "целый ряд действий".

Ранее Климкин заявил, что Россия спровоцировала в Донбассе экологическую и гуманитарную катастрофы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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