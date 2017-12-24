Кофе на Майдане: как проходит акция в центре Киева - хроника

На Майдане "на чашку кофе" собрались противники "еженедельных вакханалий под Радой"

Сегодня, 24 декабря, в центре Киева проходит акция "Кофе на Майдане", организаторы которой хотят (как указано в Facebook) "показать обществу немного другую картинку, в отличие от еженедельных политических вакханалий и попытки штурма Октябрьского дворца". LIGA.net ведет хронику акции в самом центре столицы.

Хроника завершена

16:20. Читайте также: Как пили кофе на Майдане: фоторепортаж

15:23. На акции произошла потасовка: бойцы полка Азов и другие военные начали спорит с советником президента Юрием Бирюковым, пишет Hromadske.

Фото: Hromadske

14:02. Саакашвили в своем Facebook заявил, что "в любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе", сравнивая свои акции с акцией "кофе на Майдане".



13:35. По разным оценкам участников акции, к половине второго их число составляло около 1,5-2 тыс. человек.



Видео: Антон Комаров



13:19. Баннер на крыше Глобуса вывесили. В своем Facebook партия Национальный корпус заявила, что им "надоели обезъяньи игры гаранта и его грузинского друга".

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

12:41. Пользователь Facebook опубликовал видео, на котором несколько десятков человек разворачивают баннер на крыше торгового центра Глобус. По его словам, мужчины в масках и перекрыли подъем на крышу.

12:20. На Майдане собрались около двух сотен человек. Фото: Facebook Антон Комаров





11:57. В своем Facebook экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "кофе на Майдане" - это Антимайдан, который организовал Петр Порошенко, и призвал не поддаваться на провокации. "Помните, митинг анти-Миша так же легитимен, как и анти-Петя, и это просто наши сограждане, у которых есть конституционное право не любить меня и наше движение За импичмент", - написал он.

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