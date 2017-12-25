Стала известна дата возможного обмена украинских заложников - СМИ

Обмен пленными может пройти по формуле 306 на 74 украинца

Обмен украинских заложников может состояться 27 декабря 2017 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Предполагаемая формула обмена - это 306 человек на 74 украинца.

LIGA.net сегодня обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко с просьбой прокомментировать эту информацию, но она не захотела ни подтвердить, ни опровергнуть: "Имейте совесть. Сегодня праздник. Это - частный номер телефона".

Источники в оккупированном Луганске также подтверждают LIGA.net, что обмен запланирован на 27 декабря.

Ранее Геращенко заявляла, что 14-15 декабря главари подконтрольных Кремлю террористических организаций в Донбассе добавили в списки обмена украинских заложников на нужных им людей дополнительные имена, чем внесли "серьезную сумятицу" в переговорный процесс и определение даты.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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