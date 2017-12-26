Новорожденных в зоне АТО начнут регистрировать - МинАТО

Кабмин принял решение о введении механизма регистрации украинским правительством детей, рожденных на временно неподконтрольных территориях

Детей, рожденных в зоне проведения АТО на востке Украины, начнут регистрировать как украинских граждан. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает пресс-служба правительства.

Решение о введении механизма регистрации детей накануне принял Кабинет министров Украины.

"Есть судебный порядок, но административного не было, а теперь такой механизм предусмотрен... Мы хотели добиться, чтобы граждане Украины, которые родились там, имели соответствующую связь со своим государством, но вместе с тем мы не хотели легитимизировать так называемые "органы власти", которые там якобы существуют, которые выдают какие-то "документы", - рассказал Черныш.

Ведомство предложило такую модель, при которой украинская комиссия может установить факт рождения ребенка при помощи международных организаций. Например, Международного комитета Красный крест или ООН, уточнил министр.



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