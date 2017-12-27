Грицак: Крах "русской весны" говорит, что мы состоялись как нация

Историк Василий Грицак считает, что для украинской нации самым большим испытанием является Россия

Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что украинская нация состоялась. Об этом он заявил в интервью Укринформу.

"Я считаю, что украинская нация состоялась. Лучшим доказательством этого является крах "русской весны". Это была большая угроза, и Украина выдержала ее", - отметил Грицак.

По его словам, украинцы привыкли смотреть на нацию как на нечто стабильное.

"Она должна иметь один язык, религию, общую территорию и так далее по списку. На самом же деле, нация - это, словами классика, ежедневный референдум. Это ежедневная проверка, хочет ли население данной территории жить общей политической жизнью, независимой от других наций. Для украинской нации самым большим испытанием является Россия. Россия, устами их лидеров, не раз и не два заявляла, что украинцы и русские - это одна и та же нация. Украинцы же думают по-другому", - подчеркнул историк.

Он добавил, что мониторинг поддержки украинцами своей независимости показывает: эта поддержка каждый раз сильно возрастает, как только появляется призрак российской угрозы.

"Так было во время чеченской войны, когда никто из украинцев не хотел бы отправлять воевать своих детей в Чечню. Так было во время конфликта вокруг Тузлы, а потом - грузино-российской войны: украинцы восприняли ее как потенциальную угрозу для себя. А во время российской аннексии Крыма поддержка украинской независимости снова достигла показателя 1 декабря 1991 года", - сказал Грицак.

13 февраля Грицак заявлял, что Украина должна отделиться от России политически окончательно, не только границами, но и успешными реформами.

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