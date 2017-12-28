Горбулин: Конфликт в Донбассе создает проблему для Запада

Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит альтернативный сценарий для региона - сугубо военный, отметил эксперт Владимир Горбулин

Конфликт в Донбассе создает стратегическую проблему для Запада, а вопрос возникновения "большой войны" - это вопрос политического будущего страны-агрессора России. Об этом написал в статье для Зеркала недели директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

"Сегодня конфликт на востоке Украины, несмотря на его относительную вялотекущесть, создает стратегическую проблему для Запада: ухудшение отношений с Россией при непонятных позитивах от такой ситуации", - отметил он.

По его словам, нельзя исключать, что Россия "параллельно полным ходом" готовит и альтернативный сценарий - сугубо военный.

"Впрочем, вопрос большой войны - это еще и вопрос политического будущего самой России и Владимира Путина, в частности. Высказываются мнения (с которыми вполне можно согласиться, - ред.), что угроза большой войны по инициативе России - это вероятность, которая приходится на период после ухода Путина с должности в 2024 году. (если не случится каких-либо экстремальных ситуаций, - ред.)", - сказал Горбулин.

Он считает, что если текущий характер внутренней и внешней политики России не изменится, то ростки откровенного фашизма и религиозного фундаментализма, которые мы наблюдаем сейчас в России, дадут настоящие плоды как раз к 2024 году.

7 февраля Горбулин заявлял, что Кремль в рамках гибридной войны может применить к Украине три сценария: военное наступление, ультиматум с требованием федерализации государства и превращение ОРДЛО в серую зону замороженного конфликта.

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