Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще "предстоит выяснить", кого имеют ввиду, когда говорят об обмене по формуле "74 на 29"

Руководство страны-оккупанта Российской Федерации не против провести следующий обмен в Донбассе между своими марионетками-боевиками и Киевом по формуле "74 на 29". О предварительном согласии Москвы, отвечая на соответствующий вопрос спецкора УНИАН, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Речь идет о том, чтобы выдать на временно неподконтрольную территорию востока Украины 74 лица из тех, кого хотят получить боевики, а взамен вернуть домой еще 29 украинских заложников.

"Там предстоит выяснить, кто имеется ввиду под обменом по формуле "74 на 29". Работа ведется, поскольку в минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех". Безусловно, этот процесс полностью поддерживается в Москве", - уверяет Песков.

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27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время войны обмен в Донбассе. Украина передала боевикам 233 осужденных за терроризм и другие преступления, получив взамен 73 освобожденных заложника. Договоренность была о передаче боевикам 306 лиц, но несколько десятков из них были освобождены от уголовной ответственности на день обмена, а еще 29 человек отказались ехать к террористам.

Позднее представитель президента в Раде Ирина Луценко анонсировала новые переговоры по возврату заложников.

Переговорщик от Украины в минском процессе Виктор Медведчук в интервью российским СМИ рассказал, что Киев исключил из списка на обмен граждан РФ, так как они, согласно конвенции стран СНГ, могут быть выданы лишь по официальным каналам МИД.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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