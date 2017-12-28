Порошенко дал поручение возобновить переговоры с РФ по заложникам

Президент Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских заложников. Об этом он заявил сегодня во время визита в Одесскую область.

Порошенко напомнил, что в плену остались еще несколько десятков украинцев, "в том числе не отдали нам лучших наших воинов - спецназначенцев, нацгвардейцев".

"Мы их вернем, вернем всех", - заявил он.

Президент заявил о готовности отдать России "ихтамнет", лишь бы вернули Украине режиссера Олега Сенцова, журналиста Роман Сущенко, Александра Кольченко и других, тех, "кто невинно находятся в тюрьмах РФ только за то, что они носят украинский паспорт, отказываются его отдать и гордятся тем, что они украинцы".

"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией по поводу возвращения тех, кто в России, и по поводу тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - подчеркнул Порошенко.