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Порошенко дал поручение возобновить переговоры с РФ по заложникам

28.12.2017 15:09
Президент Петр Порошенко заявил о готовности отдать России "ихтамнет", лишь бы вернули Украине режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко
Порошенко дал поручение возобновить переговоры с РФ по заложникам
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских заложников. Об этом он заявил сегодня во время визита в Одесскую область.

Порошенко напомнил, что в плену остались еще несколько десятков украинцев, "в том числе не отдали нам лучших наших воинов - спецназначенцев, нацгвардейцев". 

"Мы их вернем, вернем всех", - заявил он. 

Президент заявил о готовности отдать России "ихтамнет", лишь бы вернули Украине режиссера Олега Сенцова, журналиста Роман Сущенко, Александра Кольченко и других, тех, "кто невинно находятся в тюрьмах РФ только за то, что они носят украинский паспорт, отказываются его отдать и гордятся тем, что они украинцы". 

"Я дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией по поводу возвращения тех, кто в России, и по поводу тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории", - подчеркнул Порошенко. 

Порошенко объяснил, почему Украина не передала боевикам россиян

27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за последнее время обмен украинских заложников в Донбассе. Украина передала боевикам 233 запрашиваемых ими лица и получила взамен 73 освобожденных заложника.

Смотрите также: Как встречали освобожденных из плена украинцев - фоторепортаж

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ЛIГАБiзнесIнформ
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