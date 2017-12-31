В зоне АТО подорвался украинский военный - штаб
31.12.2017 13:45
Один украинский военнослужащий подорвался в районе Крымского, сейчас его жизни ничто не угрожает
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
В зоне АТО подорвался украинский военный. Об этом сообщил сегодня, 31 декабря, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воина оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает", - заверил он.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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