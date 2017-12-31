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В зоне АТО подорвался украинский военный - штаб

31.12.2017 13:45
Один украинский военнослужащий подорвался в районе Крымского, сейчас его жизни ничто не угрожает
В зоне АТО подорвался украинский военный - штаб
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

В зоне АТО подорвался украинский военный. Об этом сообщил сегодня, 31 декабря, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воина оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает", - заверил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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