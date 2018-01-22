Климкин объяснил, зачем Россия предложила вернуть корабли Украине

Россия предложила вернуть Украине корабли, чтобы легализовать аннексию Крыма. Об этом он заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Никакого официального предложения в виде письма или дипломатической ноты не было. Я считаю это провокацией. В Гаагской конвенции 1907 года четко написано, что оружие передается по достижении мира", - сказал министр.

Климкин подчеркнул, что если передача оружия будет проходить не в рамках исков в международные суды, это может ослабить политическую или юридическую позицию Украины.

"Мы проанализировали ситуацию. Мы не будем делать ничего такого, что ослабило бы нашу политическую или юридическую позицию по оккупированному Крыму. Смысл этого предложения был очень простым, Россия очень хочет, чтобы попытку аннексии Крыма кто-нибудь признал, чтобы таким образом ее легализовать. Это России не удастся, с помощью подобных или каких-либо других предложений такого рода", - добавил он.

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11 января 2018 года Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. После этого первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.