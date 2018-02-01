России передали 300 нот с требованием освободить заложников - МИД

В украинском МИД говорят, что решения вопроса политзаключенных в Крыму в правовом поле пока не видят

Министерство иностранных дел Украины направило России около 300 нот с требованием освободить украинцев, которых там незаконно удерживают. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Радио Свобода.



"Мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заложников в России. К сожалению, нет доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда", - отметила Беца.



В МИД подчеркивают, что Россия не понимает язык закона, а понимает язык силы и санкций, поэтому санкции сейчас - наиболее действенный инструмент влияния.



Беца отметила, что не видит решения проблемы политзаключенных в Крыму в правовом поле, но практику в международных судах нужно продолжать.



"Мы собираем сейчас доказательства этих всех репрессий и все они будут доведены до суда. Летом мы подаем первый письменный меморандум. Это длительная процедура, но это очень важно доносить до международного сообщества", - сказала она.



По информации правозащитников, около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного Крыма.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.



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