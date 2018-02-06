Волкер раскрыл, о чем говорил с Тимошенко в столице США: фото

В ночь на 6 февраля по киевскому времени американский дипломат повидался с лидером партии Батьківщина, которая сейчас находится в Соединенных Штатах

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретился в Вашингтоне с лидером партии Батьківщина Юлией Тимошенко. Об этом он сообщил у себя в Twitter, опубликовав фотографию с этой встречи.

"Сегодня встретился с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, а также важную роль украинского парламента в реализации "Минска", - сообщил он.

Кроме того, пишет американский дипломат, на встрече речь шла "о необходимости обеспечить полное разрешение" и "не допустить замороженный конфликт".

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В конце января 2018 года Волкер в очередной раз посетил Украину, где встретился практически со всем военно-политическим руководством - от президента Петра Порошенко и главы Генштаба Виктора Муженко до секретаря СНБО Александра Турчинова, министров и "оппозиционных" политиков.

По словам дипломата США, Россия играет определяющую роль в конфликте на востоке Украины и без ее согласия он не закончится. Кроме того, во время визита он объяснил, что дает принятый Радой закон о Донбассе.

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