Готовы обменять Сущенко на задержанных военных РФ - президент

По словам Порошенко Украина стремится освободить Сущенко, Сенцова и крымских татар, удерживаемых в России

Украина готова обменять задержанных в Донбассе российских солдат на удерживаемых в России украинских заложников. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.

"Мы готовы отпустить российских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, чтобы освободили Романа Сущенко", - заявил президент.

Он напомнил, что 8 февраля украинский журналист встретил свой второй день рождения в российском СИЗО.

Порошенко подчеркнул, что Украина стремится освободить всех украинцев, удерживаемых в России. В частности, он напомнил, что скоро исполнится четыре года с тех пор, как узником Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов.

"Сущенко, Сенцов, много крымских татар: мы хотим их вернуть", - уточнил президент.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

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