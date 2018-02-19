Польская оппозиция предложит Сейму изменения в закон об ИНП

Оппозиционная партия намерена во вторник подать в Сейм проект изменений в скандальный закон об Институте национальной памяти

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" разработала свой проект изменений в закон об Институте национальной памяти. Об этом написал лидер партии Гжегож Схетына в Twitter.



Законопроект во вторник, 20 февраля, подадут в Сейм.



Схетына написал, что версия законопроекта авторства замминистра юстиции Патрика Яки и толкования премьер-министра Матеуша Моравецкого привели к дипломатической катастрофе.

Недавно принятые в Польше поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП) вводят уголовную ответственность за отрицание преступлений "украинских националистов".

16 февраля состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в этот закон. националистов".

Канцелярия польского президента Анджея Дуды заявила, что глубоко разочарована результатами переговоров. Там недовольны отсутствием решения украинской стороны по отмене запрета польских эксгумаций на территории Украины.

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