Доступ Савченко к гостайне является преступным - Винник

В следующую среду комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Украины обсудит вопрос задержания Рубана

Доступ к государственной тайне Надежды Савченко, которая фигурирует в деле задержанного Владимира Рубана, является "неприемлемым и даже преступным". Об этом заявил депутат фракции БПП, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в эфире телеканала ICTV.



"Подтверждением собственно связей с уже задержанным Рубаном того, что она неоднократно посещала территории оккупированые российскими войсками говорит о том, что доступ к государственной тайне этой личности является сегодня абсолютно неприемлемым и возможно даже преступным для нашей страны", - заявил он.



По его словам, у комитета была своя позиция относительно Савченко и он удивлен тем, что в сессионном зале еще не рассмотрен вопрос об исключении ее из комитета. Он отметил, что лично был инициатором такого постановления.



Также он сообщил, что в следующую среду комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Украины обсудит вопрос задержания Рубана. Винник также указал на то, что ожидает новые резонансные задержания по этому делу.

Издание LB.ua ранее сообщало, что Савченко подошла к клетке с Рубано в зале суда и отдала ему честь. Она также заявила, что была готова взять его на поруки. "Я искренне уважаю офицера Рубана (...) Не всем понять, насколько сложными могут быть операции, особенно глубинные операции, и ни журналистам, ни мировой общественности этого не понять. Есть люди, которые действительно рискуют своей жизнью, рискуют свободой. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер", - сказала она.

12 марта в ГПУ сообщили, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, но она находится за границей.

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8 марта 2018 года на одном из КПВВ в Донбассе был задержан Рубан.Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без "кураторов из Москвы".

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