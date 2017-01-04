Эпидпорог по заболеваемости гриппом в Киеве превышен почти на 21%

По данным Минздрава, эпидпорог превышен почти вдвое в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превышен в 21 области и Киеве. Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак в эфире телеканала 112.

"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога", - сказал Чумак.

По его словам, эпидпорог превышен почти вдвое в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях.

При этом Чумак добавил, что эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве превышен почти на 21%.

Ранее сообщалось, что официально зарегистрировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом в новом эпидсезоне.

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