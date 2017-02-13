Социологи изучили влияние российской пропаганды на украинцев

Согласно результатам опроса, из российских телеканалов получают информацию 7,9% украинских граждан, но доверие к российским телеканалам почти на нуле

Основным источником информации для украинских граждан о состоянии дел в стране является украинское телевидение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ОО Детектор медиа, сообщается на сайте Media Sapiens.

Украинцы - 87,1% опрошенных, отдают предпочтение украинским общенациональным телеканалам, 40,7% опрошенных получают информацию из онлайн-СМИ. Общенациональные газеты и радио существенно отстают - информацию из них черпают 17% и 16,5% соответственно. В то же время из российских телеканалов получают информацию 7,9% украинских граждан.

Почти половина опрошенных (47,7%) получат информацию о событиях в Украине из неофициальных источников - от родственников, друзей, соседей, коллег по работе.

Согласно результатам опроса, 40,4% граждан Украины доверяют той информации о войне в Донбассе, которую распространяют украинские общенациональные каналы. На Востоке доверие к центральным телеканалам значительно ниже и составляет 22,2%. На втором месте, со значительным отрывом, по доверию - родственники, друзья, соседи, коллеги по работе (18,8%), на Востоке эта цифра составляет 13,4%. На третьем - интернет-СМИ - 17,5% (на Востоке - 14,2%). Радио доверяют мало - 5,3% (Восток - 0,5%), газетам - 3,8% (Восток - 1,4%), соцсетям - 7,1% (Восток - 1,9% ).

Российским телеканалам как источнику информации о вооруженном противостоянии на Донбассе доверяют лишь 1,3% респондентов по всей Украине (на Востоке - 0,8%).

Имеют возможность смотреть дома российские телеканалы не более 10 процентов опрошенных граждан. Большинство из них - 78,7% - смотрит российские телеканалы с помощью спутниковой антенны. 7,8% - через интернет, 6,4% - с помощью кабельного ТВ, 5,8% - с помощью аналоговой антенны (при этом на Востоке этот процент составляет 37,4%).

Опрос проводился с 3 по 12 декабря 2016 года. Социологи провели 2040 интервью с респондентами, проживающих в 110 населенных пунктах Украины (кроме оккупированных территорий). Исследование осуществлено при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.