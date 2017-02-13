В Тернопольской области СБУ обнаружила архивы ОУН: фото

Сотрудники спецслужбы предполагают, что документы принадлежат архиву Теребовлянского районного провода ОУН, действовавшего в 40-х годах прошлого века

Сотрудники Службы безопасности в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия нашли тайник с раритетными документами ОУН в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"При осмотре подвала одного из заброшенных зданий в окрестностях Теребовли правоохранители обнаружили схрон с документами, находившихся в металлическом бидоне на полутораметровой глубине. Документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года. Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов архиву Теребовлянского районного провода ОУН, действовавшего на территории области в 40-х годах прошлого века", - говорится в сообщении.









Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы передадут документы специалистам Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов Тюрьма на Лонцкого во Львове, которые реставрируют их и смогут детально изучить.

1 января 2017 года во Львовской области сгорел музей-крыивка подпольной типографии Украинской повстанческой армии.

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