В Украине зарегистрировано 1,3 млн вынужденных переселенцев
21.03.2017 06:23
По состоянию на март 2017 года переселенцам выделено 519,882 тыс гривень помощи
Фото: ЕРА
По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственной администраций, по состоянию на 20 марта 2017 года в Украине зарегистрировано 1 млн 307 тыс 664 вынужденных переселенца или 1 млн 293 тыс 719 семей из Крыма и Донбасса. Об этом сообщается на правительственном портале.
По состоянию на март 2017 года переселенцам выделено 519,882 тыс гривень помощи.
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