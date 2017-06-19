Колонизация Марса: создан принтер для сборки синтетической жизни

Генетики говорят, что собрали искусственную вирусную частицу. Энтузиасты планируют использовать технологию для возможного удаленного заселения Марса.

Американский генетик Крейг Вентер и миллиардер-изобретатель Илон Маск будут сотрудничать по проекту возможной колонизации Марса искусственными формами жизни, которые можно напечатать на биологическом "принтере". Об этом со ссылкой на исследование Вентера с коллегами, напечатанное в бюллетене Nature Biotechnology кратко пишет научно-популярный ресурс ScienceAlert.

Генетик утверждает (и приводит схему), что ему с группой ученых удалось сконструировать 3D-принтер, при помощи которого можно "собирать" искусственные клетки с заранее заданным генетическим набором.

Прототип устройства был назван "дигитально-биологическим конвертером" (digital-to-biological converter, DBC). Это первый аппарат, который сможет принимать переданные по сети или радиоволнам генетические последовательности, которые затем, как полагают исследователи, будут "распечатаны" в виде синтетической жизни.

"Названная "биологической телепортацией", технология позволит ученым отправлять по электронной почте геномы организмов на Марс, что теоретически позволит нам удаленно колонизировать Красную планету", - пишет издание.

В принтер вносят набор "чернил" (простые органические вещества и последовательности нуклеиновых кислот), после чего в машине синтезируются олигонуклеотиды. Из них далее идет сборка полноценной ДНК, РНК и белковых структур.

Ученые утверждают, что им уже удалось сконструировать искусственную вирусную частицу.

Вентер уже скооперировался с Маском, который проявил интерес к такому исследованию. Ранее миллиардер заявлял о намерении разработать проект, который позволит людям провести терраформирование и последующую колонизацию Марса.

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Осенью 2015 года биотехнологи в Китае объявили о создании полнофункционального 3D-принтера, который может печатать кровеносные сосуды. В феврале 2016 года успешный дебют по 3D-печати целого органа исследователи провели в США: ученые "сделали" ушную раковину.

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