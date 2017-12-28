В Луганске отменили комендантский час на Новый год и Рождество

Луганчане рассказали сегодня LIGA.net, что смогут наконец-то гулять по улицам городу в новогоднюю ночь и Рождество

Во временно оккупированном Луганске боевики отменили комендантский час на время зимних праздников.

Местные жители сообщили LIGA.net, что режим комендантского часа на территории ОРЛО отменяется в новогоднюю ночь с 23:00 31 декабря 2017 года до 04:00 1 января 2018 года, а также в ночь на Рождество - с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2018 года.

Луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности уточнилLIGA.net, что количество вооруженных людей, так называемые патрулей полиции стало больше на улицах города.

"Особенно в центре города в вечернее время суток, у некоторых они проверяют документы", - добавил он.

27 декабря сообщалось, что в город завезли российские елки

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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