Синоптики предупреждают о морозах и снегопадах: карты

Завтра, 4 марта, на севере и центре ожидается снег, столбик термометра опустится до -16 градусов на западе

В результате циклона в Украине ожидаются морозы до - 16 градусов на западе. Снегопады будут на севере и центре страны. Об этом сообщила у себя в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Циклон сыплет снегом, на западе мороз до -14 градусов, на юге из-за теплой погоды пошли туманы, в Днепропетровской области - гололед, циклон трезубцем смотрит на северо-восток", - отметила Диденко.





Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, завтра "осадки утихомирятся", но значительно похолодает.

"В южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед", - сказала Диденко.

4 марта на западе до -16 градусов ночью и -6 градусов днем, востоке до -7 градусов ночью и -3 градусов днем, на севере - снег и до -11 градусов ночью и -6 градусов днем, юге до -13 градусов ночью и -5 градусов днем. В Киеве снег и до -13 градусов ночью, до -7 градусов днем.





Фото: meteo.gov.ua

Синоптики напомнили, что по данным Укргидрометцентра, сегодня, 3 марта, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели;

В Украине порывы ветра 15-20 м/с. В Киеве сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м / с, метели; на дорогах гололедица.

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