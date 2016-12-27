Штайнмайер заявил о глубоком кризисе в Евросоюзе
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе, заявив в интервью газете Saarbrücker Zeitung, что "Европа движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться".
По словам главы МИД Германии, Евросоюзу необходимо создать будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, заняться вопросом внутренней и внешней безопасности, развивать рынок труда и экономику.
"Там, где безработица среди молодежи составляет 50 процентов и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - констатировал Штайнмайер.
Он отметил, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности. Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые не допустят свертывания процессов европейской интеграции".
24 октября 2016 года Штайнмайер заявил, что воспринимать мир на континенте и Европейский союз как данность больше нельзя, и предостерег от развала Евросоюза.
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