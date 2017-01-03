Турция не прекратит операцию в Сирии из-за теракта в Стамбуле

Турция будет продолжать операции до тех пор, пока террористические организации не прекратят угрожать стране

Турция не прекратит военные операции в Сирии из-за теракта в ночном клубе Стамбула. Об этом заявил вице-премьер-министр страны Нуман Куртулмуш, пишет Радио Свобода.

"Мы будем с решимостью продолжать наши трансграничные операции", - сказал он, назвав теракт в ночном клубе Стамбула "месседжем" от ИГ.

Чиновник подчеркнул, что Турция будет продолжать операции до тех пор, пока террористические организации не прекратят угрожать стране.

"Везде, где нужно, мы будем продолжать операции, пока эти террористические организации больше не будут оставаться угрозой для Турции", - заявил Куртулмуш.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе Стамбула в результате теракта погибли 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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