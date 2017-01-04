Убийство посла РФ: данные о Карлове киллер собирал не один месяц

В рамках расследования уже задержаны девять человек: полиция проверяет их причастность к организации убийства российского дипломата в столице Турции

Следствие по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова выяснило, что киллер через компьютер соседа по комнате еще в октябре прошлого года собирал информацию о российском дипломате. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает турецкое агентство Anadolu.

После того как эксперты изучили данные персонального компьютера некоего адвоката Серкана О., стало известно, что пользователь осенью 2016-го неоднократно искал информацию о Карлове и просматривал видеозаписи с его участием.

Сейчас следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался и жил убийца - бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. В рамках расследования уже задержаны девять человек.

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19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов: нападение произошло во время приветственной речи дипломата на фотовыставке. Одетый в строгий костюм мужчина убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.

Напавший был ликвидирован спецназом. Позднее киллера опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего экс-спецназовца полиции Анкары.

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