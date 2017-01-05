Обама призвал военных без эксцессов передать контроль Трампу
Американский президент Барак Обама на встрече с командованием Вооруженных сил США призвал военных к плавной передаче контроля над армией своему преемнику Дональду Трампу. Об этом говорится в сообщении агенства Голос Америки.
"Мы должны сделать так, чтобы во время этого переходного периода произошла беспрепятственная передача эстафетной палочки, чтобы была преемственность", - сказал он.
По словам Обамы, Трамп должен получить от военных "столь же замечательные рекомендации и услуги", которые руководство ВС США оказывало ему самому.
Сообщается, что президент США выступил с этим заявлением на вчерашней встрече с членами Объединенного комитета начальников штабов и командующими войсками США, которая прошла на фоне обеспокоенности в военных и дипломатических кругах по поводу того, как Трамп будет реагировать на проблемы в области нацбезопасности.
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Как пишет источник, в последние дни Трамп оспаривал выводы ЦРУ по поводу российских хакерских атак и без каких-либо пояснений заявил, что КНДР "не удастся" создать ядерное оружие, способное поразить территорию США. Также он усомнился в ценности ООН.
Обама добавил, что "с оптимизмом" смотрит в будущее страны, поскольку военные придерживаются "ценностей верховенства закона, профессионализма и честности, признают нашу конституционную структуру, твердо привержены и подчиняются гражданским властям, соблюдают демократические принципы при определении, каким образом мы используем фантастическую мощь американских вооруженных сил".
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