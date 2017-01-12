Бывший мэр Нью-Йорка стал координатором по кибербезопасности США

Джулиани будет делиться опытом и оценками по вопросам кибербезопасности и решению проблем в этой сфере в частном секторе на правах друга Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назначен координатором по вопросам кибербезопасности при президенте США Дональде Трампе, передает CNN.

"Джулиани будет делиться своим опытом и оценками по вопросам кибербезопасности и решению проблем в данной сфере в частном секторе на правах доверенного друга", - говорится в официальном сообщении.

В штабе Трампа также отметили, что избранный президент осознает необходимость усилий по данному направлению на фоне несопоставимого развития современных технологий и самой кибербезопасности.

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