Шесть человек в Каире сняли с рейса в Нью-Йорк из-за указа Трампа

Шестеро пассажиров были сняты с посадки на самолет EgyptAir Flight 985 в аэропорту Каира, несмотря на действующие иммиграционные визы

Пятерым пассажирам из Ирака и одному из Йемена было отказано в посадке на рейс EgyptAir из Каира в Нью-Йорк в субботу после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд граждан из семи стран с мусульманским большинством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в аэропорту Каира.

Шестеро пассажиров, направлявшихся в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, были сняты с посадки EgyptAir Flight 985 в аэропорту Каира, несмотря на действующие иммиграционные визы, сообщил источник.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа.

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