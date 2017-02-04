США предоставили штурмующим столицу ИГ курдам бронетехнику - СМИ
04.02.2017 22:10
Источники СМИ в курдской самообороне в Сирии утверждают, что США впервые поставили им бронетехнику для борьбы с террористами Исласмкого государства
Бойцы курдской самообороны в Сирии (фото - ЕРА)
США впервые предоставили бронетехнику курдам, штурмующим район столицы террористов Исламского государства - город Ракка в Сирии. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник в Сирийских демократических силах, в которых доминирует курдская самооборона.
Курдская самооборона в рамках следующей фазы наступления на Ракку намерена перекрыть все дороги, ведущие в город, в том числе дороги на город Дейр-аз-Зор.
Поддержка Сирийских демократических сил, скорее всего, займет видное место в стратегии президента США Дональда Трампа, который намерен уничтожить Исламское государство. Представитель Сирийских демократических сил Талал Силос заявил, что поставка бронетехники означает значительное улучшение в поддержке со стороны США. "Раньше мы не получали поддержку в этой форме, мы получали легкое оружие и боеприпасы. Есть признаки полной поддержки со стороны нового американского руководства - большей, чем раньше - для наших сил", - сказал Силос.
Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно критиковал США за поддержку курдской самообороны в Сирии, которую турецкие власти считают террористической группировкой.
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