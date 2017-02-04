США предоставили штурмующим столицу ИГ курдам бронетехнику - СМИ

Курдская самооборона в рамках следующей фазы наступления на Ракку намерена перекрыть все дороги, ведущие в город, в том числе дороги на город Дейр-аз-Зор.

Поддержка Сирийских демократических сил, скорее всего, займет видное место в стратегии президента США Дональда Трампа, который намерен уничтожить Исламское государство. Представитель Сирийских демократических сил Талал Силос заявил, что поставка бронетехники означает значительное улучшение в поддержке со стороны США. "Раньше мы не получали поддержку в этой форме, мы получали легкое оружие и боеприпасы. Есть признаки полной поддержки со стороны нового американского руководства - большей, чем раньше - для наших сил", - сказал Силос.





Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно критиковал США за поддержку курдской самообороны в Сирии, которую турецкие власти считают террористической группировкой.



