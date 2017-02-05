В Турции задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ
05.02.2017 11:28
В Турции задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ
Фото: EPA
Полиция Турции провела в Анкаре спецоперацию, в ходе которой задержала 60 подозреваемых в связях с террористической организацией Исламское государство. Об этом сообщает Anadolu.
Операция проходила сегодня, 5 февраля, одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.
Большинство задержанных составляют иностранцы, всех их доставили на допрос в управление полиции Анкары.
3 февраля в Турции по подозрению в причастности к мятежу задержан племянник проповедника Фетхуллаха Гюлена.
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