В Турции задержали 60 подозреваемых в связях с ИГ

Полиция Турции провела в Анкаре спецоперацию, в ходе которой задержала 60 подозреваемых в связях с террористической организацией Исламское государство. Об этом сообщает Anadolu.



Операция проходила сегодня, 5 февраля, одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.



Большинство задержанных составляют иностранцы, всех их доставили на допрос в управление полиции Анкары.



3 февраля в Турции по подозрению в причастности к мятежу задержан племянник проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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