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Сенатор Рубио оценил шансы закрепить санкции США против РФ

08.02.2017 05:50
Республиканец считает, что голосов в Сенате хватит, чтобы утвердить соответствующий законопроект и сохранить санкции против РФ
Сенатор Рубио оценил шансы закрепить санкции США против РФ
Марко Рубио (фото - EPA)

В Сенате может быть достаточно голосов, чтобы принять закон, который закрепит санкции против России. Об этом сказал сенатор-республиканец Марко Рубио, передает CNN.

"Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина. Мое ощущение, что у нас будут голоса, чтобы провести это (законопроект - ред.) в Сенате и что мы сможем провести его с большинством, необходимым для защиты от вето", - рассказал Рубио. 

Сенатор отметил, что в Сенате США следят за тем, чтобы санкции были сохранены для того, чтобы сдерживать российскую агрессию в регионе. 

27 января 2017 года издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что команда Дональда Трампа подготовила проект указа о возможном снятии (или смягчении) санкций с России в одностороннем порядке. Аналогичную информацию сообщил старший научный сотрудник американского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council) Фабрис Потье.

Советник президента США Келлиен Конвей подтвердила, что все-таки возможность снятия санкций против России обсуждается. 

3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.

Читайте также: Представитель Белого дома: снимать санкции с России неразумно

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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