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Первая встреча Могерини и Тиллерсона: обсудили Россию и Украину

10.02.2017 03:58
Во время первого визита Могерини в США после инаугурации Трампа она поговорила с госсекретарем об общих вызовах: терроризме, обороне ЕС и кризисах
Первая встреча Могерини и Тиллерсона: обсудили Россию и Украину
Федерика Могерини и Рекс Тиллерсон (фото - Federica Mogherini/Twitter)

На первой встрече верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили терроризм, Россию, ядерное соглашение с Ираном и Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕС.

Могерини и Тиллерсон обсуждали "трансатлантические отношения, общие вызовы в борьбе с терроризмом, работу по укреплению обороны Европы, отношения с Россией, ядерную сделку с Ираном и общие кризисы, от Украины до Сирии".

Госдепартамент не сообщает подробностей, о чем говорили дипломаты. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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