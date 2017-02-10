Первая встреча Могерини и Тиллерсона: обсудили Россию и Украину

Во время первого визита Могерини в США после инаугурации Трампа она поговорила с госсекретарем об общих вызовах: терроризме, обороне ЕС и кризисах

На первой встрече верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили терроризм, Россию, ядерное соглашение с Ираном и Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕС.



Могерини и Тиллерсон обсуждали "трансатлантические отношения, общие вызовы в борьбе с терроризмом, работу по укреплению обороны Европы, отношения с Россией, ядерную сделку с Ираном и общие кризисы, от Украины до Сирии".



Госдепартамент не сообщает подробностей, о чем говорили дипломаты.

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