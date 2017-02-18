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Армию Польши в знак протеста покинули 26 генералов и 260 офицеров

18.02.2017 22:00
Высшие офицеры массово покидают польскую армию в знак протеста против фаворитизма властей по отношению к военнослужащим-симпатикам правящей партии
Армию Польши в знак протеста покинули 26 генералов и 260 офицеров
Экс-начальник Генштаба армии Польши Мечислав Гоцул (фото - ЕРА)
Армию Польши в знак протеста против политики правящей партии Право и справедливость за 16 месяцев покинули 26 генералов и 260 высших офицеров. Об этом сообщает The Telegraph.

Среди ушедших со службы - начальник Генштаба армии в 2013-2017 годах генерал Мечислав Гоцул. Массовый исход офицеров, по данным издания, вызван фаворитизмом властей по отношению к военнослужащим-симпатикам правящей партии, а также неспособностью Министерства обороны согласовать с военными изменения в армейской структуре.

Станислав Козьей, отставной генерал, который служил в качестве главы Совета национальной безопасности Польши, заявил, что масштаб и темпы отставок создают "риск для эффективного функционирования армии".

Правительство Польши отрицает обвинения в политическом вмешательстве в функционирование армии, приписывая потерю старших офицеров естественным процессам, таким как выход на пенсию, а также реорганизация командного состава польской армии.

Правительство партии Право и справедливость во главе с Беатой Шидло было сформировано в Польше в ноябре 2015 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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