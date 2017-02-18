Армию Польши в знак протеста покинули 26 генералов и 260 офицеров
18.02.2017 22:00
Высшие офицеры массово покидают польскую армию в знак протеста против фаворитизма властей по отношению к военнослужащим-симпатикам правящей партии
Экс-начальник Генштаба армии Польши Мечислав Гоцул (фото - ЕРА)
Армию Польши в знак протеста против политики правящей партии Право и справедливость за 16 месяцев покинули 26 генералов и 260 высших офицеров. Об этом сообщает The Telegraph.
Среди ушедших со службы - начальник Генштаба армии в 2013-2017 годах генерал Мечислав Гоцул. Массовый исход офицеров, по данным издания, вызван фаворитизмом властей по отношению к военнослужащим-симпатикам правящей партии, а также неспособностью Министерства обороны согласовать с военными изменения в армейской структуре.
Станислав Козьей, отставной генерал, который служил в качестве главы Совета национальной безопасности Польши, заявил, что масштаб и темпы отставок создают "риск для эффективного функционирования армии".
Правительство Польши отрицает обвинения в политическом вмешательстве в функционирование армии, приписывая потерю старших офицеров естественным процессам, таким как выход на пенсию, а также реорганизация командного состава польской армии.
Правительство партии Право и справедливость во главе с Беатой Шидло было сформировано в Польше в ноябре 2015 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:23
-
19:10
-
15:20
-
14:02
-
12:36
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 72974
- 35311
- 27390
- 21037
- 19737
Спецпроекты
Новости партнеров