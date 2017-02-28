Убийство брата Ына: РФ не стала задерживать подозреваемых - СМИ

"Недостаточно оснований для задержания", - так якобы ответили правоохранителям Южной Кореи в РФ, сообщил источник дипломатического ведомства в Сеуле

Власти Российской Федерации отказали Сеулу в запросе на задержание подозреваемых в причастности к убийству Ким Чон Нама - брата руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает южнокорейское агентство Чунан ильбо со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве страны.

По данным разведки Южной Кореи, сразу же после убийства в аэропорту Куала-Лумпура четверо северокорейцев выехали из Малайзии и рейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток переправились в Пхеньян.

"Южная Корея направила России запрос на их задержание, но Москва не нашла достаточных для этого оснований", - говорится в сообщении.

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13 февраля старший брат руководителя КНДР Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура: ему на голову набросили пропитанный ядом платок. В убийстве якобы участвовали две женщины - одна отвлекла внимание Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо отравленный платок. Их следователи задержали сразу, позднее в полиции сообщили о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. В список подозреваемых также попали северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.

Химическое вещество, которое использовали для убийства Нама, идентифицировали как нервно-паралитический газ.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном экс-руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери. В 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

Данные о насильственной смерти Нама и о причастности Северной Кореи к его гибели были подвергнуты в заявлении официального Пхеньяна резкой критике и названы "дикими слухами".

27 февраля 2017 года Южная Корея обнародовала имена тех граждан КНДР, кого следствие подозревает в организации убийства Ким Чен Нама: в списке - чиновники спецслужб и МИД Северной Кореи.

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