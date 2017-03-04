У Обамы назвали ложью обвинение в прослушивании телефонов Трампа

Пресс-секретарь Обамы заявил, что 44-й президент США не приказывал следить ни за одним гражданином США и обвинение в прослушивании Трампа - ложь





"Главным правилом администрации Обамы было то, что ни один представитель Белого дома никогда не вмешивался в какое-либо независимое расследование, проводимое Министерством юстиции. В рамках этой практики ни президент Обама, ни любое должностное лицо Белого дома никогда не приказывали следить за любым гражданином США. Любое другое предположение - простая ложь", - сказал Льюис.





Американское издание также указывает, что чиновники из администрации Обамы назвали обвинения со стороны Трампа шокирующими и не соответствующими действительности. Они указали на давние законы и процедуры, призванные обеспечить, чтобы президенты не имели возможности прослушивать соперников в политических целях.





Ранее 45-й президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.







