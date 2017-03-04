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У Обамы назвали ложью обвинение в прослушивании телефонов Трампа

04.03.2017 20:53
Пресс-секретарь Обамы заявил, что 44-й президент США не приказывал следить ни за одним гражданином США и обвинение в прослушивании Трампа - ложь
У Обамы назвали ложью обвинение в прослушивании телефонов Трампа
Барак Обама (фото - ЕРА)
Пресс-секретарь 44-го президента США Барака Обамы Кевин Льюис назвал ложью обвинение администрации Обамы в прослушивании телефонов Дональда Трампа в ходе президентской кампании. Об этом сообщает The New York Times.

"Главным правилом администрации Обамы было то, что ни один представитель Белого дома никогда не вмешивался в какое-либо независимое расследование, проводимое Министерством юстиции. В рамках этой практики ни президент Обама, ни любое должностное лицо Белого дома никогда не приказывали следить за любым гражданином США. Любое другое предположение - простая ложь", - сказал Льюис.

Американское издание также указывает, что чиновники из администрации Обамы назвали обвинения со стороны Трампа шокирующими и не соответствующими действительности. Они указали на давние законы и процедуры, призванные обеспечить, чтобы президенты не имели возможности прослушивать соперников в политических целях.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.

28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего предшественника на этой должности Барака Обаму виновным в организации утечек информации из Белого дома в средства массовой информации. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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