У Обамы назвали ложью обвинение в прослушивании телефонов Трампа
04.03.2017 20:53
Пресс-секретарь Обамы заявил, что 44-й президент США не приказывал следить ни за одним гражданином США и обвинение в прослушивании Трампа - ложь
Барак Обама (фото - ЕРА)
Пресс-секретарь 44-го президента США Барака Обамы Кевин Льюис назвал ложью обвинение администрации Обамы в прослушивании телефонов Дональда Трампа в ходе президентской кампании. Об этом сообщает The New York Times.
"Главным правилом администрации Обамы было то, что ни один представитель Белого дома никогда не вмешивался в какое-либо независимое расследование, проводимое Министерством юстиции. В рамках этой практики ни президент Обама, ни любое должностное лицо Белого дома никогда не приказывали следить за любым гражданином США. Любое другое предположение - простая ложь", - сказал Льюис.
Американское издание также указывает, что чиновники из администрации Обамы назвали обвинения со стороны Трампа шокирующими и не соответствующими действительности. Они указали на давние законы и процедуры, призванные обеспечить, чтобы президенты не имели возможности прослушивать соперников в политических целях.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил в прослушивании его телефонов во время выборов 44-го президента США Барака Обаму.
28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего предшественника на этой должности Барака Обаму виновным в организации утечек информации из Белого дома в средства массовой информации.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:54
-
18:44
-
17:07
-
16:17
-
16:11
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 28776
- 17041
- 15342
- 9820
- 9609
Спецпроекты
Новости партнеров