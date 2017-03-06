ООН: Нужно $1,6 млрд для спасения жителей Южного Судана от голода
Для спасения жителей Южного Судана от голода нужно 1,6 млрд долларов. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН Стивен О'Брайен, передает Центр новостей ООН.
О'Брайен сказал, что гуманитарная ситуация в стране резко ухудшается. ООН уже реагирует, но организации нужны средства.
По оценкам всемирной организации, число голодающих в Южном Судане достигло 100 тысяч. К июлю число жителей страны, испытывающих нехватку продовольствия, составит 5,5 млн человек, потому что начнется неурожайный период.
"Первопричина человеческих страданий коренится в конфликте. Люди были изгнаны из родных мест, с ними грубо и жестоко обращались, их подвергали сексуальному насилию. А когда они взывали о помощи, их избивали. Это должно немедленно прекратиться", - заявил О'Брайен по итогам визита в Южный Судан.
С момента начала конфликта в декабре 2013 года более 3,4 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них свыше 1,5 млн. бежали в соседние страны.
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