ООН: Нужно $1,6 млрд для спасения жителей Южного Судана от голода

У ООН есть план действий, но организации нужны средства и беспрепятственный доступ к нуждающимся людям

Для спасения жителей Южного Судана от голода нужно 1,6 млрд долларов. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН Стивен О'Брайен, передает Центр новостей ООН.



О'Брайен сказал, что гуманитарная ситуация в стране резко ухудшается. ООН уже реагирует, но организации нужны средства.



По оценкам всемирной организации, число голодающих в Южном Судане достигло 100 тысяч. К июлю число жителей страны, испытывающих нехватку продовольствия, составит 5,5 млн человек, потому что начнется неурожайный период.



"Первопричина человеческих страданий коренится в конфликте. Люди были изгнаны из родных мест, с ними грубо и жестоко обращались, их подвергали сексуальному насилию. А когда они взывали о помощи, их избивали. Это должно немедленно прекратиться", - заявил О'Брайен по итогам визита в Южный Судан.



С момента начала конфликта в декабре 2013 года более 3,4 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них свыше 1,5 млн. бежали в соседние страны.

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