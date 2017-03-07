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КНДР назвала запуск ракет репетицией удара по базам США в Японии

07.03.2017 05:10
В понедельник Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты. Как сообщили СМИ КНДР, при запуске лично присутствовал Ким Чен Ын
КНДР назвала запуск ракет репетицией удара по базам США в Японии
Фото: ЕРА

Северная Корея объяснила состоявшийся в понедельник запуск четырех баллистических ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщило официальное информационное агентство КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске и "любовался инверсионным следом ракет в небе".

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что три из четырех ракет пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, сообщило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.

Ранее сегодня сообщалось, что США развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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