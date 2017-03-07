КНДР назвала запуск ракет репетицией удара по базам США в Японии
Северная Корея объяснила состоявшийся в понедельник запуск четырех баллистических ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии. Об этом сообщает Би-би-си.
Как сообщило официальное информационное агентство КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске и "любовался инверсионным следом ракет в небе".
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что три из четырех ракет пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, сообщило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.
Ранее сегодня сообщалось, что США развернут системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:57
-
вчера
18:47
-
вчера
18:24
-
вчера
18:18
-
вчера
17:39
Новости партнеров
- 39421
- 36754
- 30616
- 28883
- 15554