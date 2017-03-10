Туск - Польше: Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете

Глава ЕС Дональд Туск после своего переизбрания обратился к польским властям, поскольку правящая партия страны изменила отношение к экс-премьеру

Вчера, 9 марта, Дональд Туск после переизбрания на должности главы Европейского совета обратился к власти Польши, представители которой выступили против его кандидатуры. Об этом сообщает AFP.

"Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете, поскольку, когда они сгорят, вы больше никогда не сможете пройти по ним", - подчеркнул Туск.

По его словам, он намерен делать все для того, что ЕС стал лучше.

В то же время Туск поблагодарил лидеров стран ЕС за поддержку.

"Польша может не поддержать выводов саммита ЕС, который состоялся в 9 марта в Брюсселе", - говорится в сообщении Радио Польша.

Во время саммита главой Европейского совета Туск был переизбран в должности на второй срок.

За проголосовали 27 евросоюзных государств, против была Польша, которая выдвинула своего кандидата.

Накануне голосования правящая партия Польши резко изменила свое отношения к экс-премьеру страны Туску и лоббировала альтернативного кандидата - Яцека Сариуша-Вольского.

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