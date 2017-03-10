Туск - Польше: Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете
Вчера, 9 марта, Дональд Туск после переизбрания на должности главы Европейского совета обратился к власти Польши, представители которой выступили против его кандидатуры. Об этом сообщает AFP.
"Будьте осторожны с мостами, которые сжигаете, поскольку, когда они сгорят, вы больше никогда не сможете пройти по ним", - подчеркнул Туск.
По его словам, он намерен делать все для того, что ЕС стал лучше.
В то же время Туск поблагодарил лидеров стран ЕС за поддержку.
"Польша может не поддержать выводов саммита ЕС, который состоялся в 9 марта в Брюсселе", - говорится в сообщении Радио Польша.
Во время саммита главой Европейского совета Туск был переизбран в должности на второй срок.
За проголосовали 27 евросоюзных государств, против была Польша, которая выдвинула своего кандидата.
Накануне голосования правящая партия Польши резко изменила свое отношения к экс-премьеру страны Туску и лоббировала альтернативного кандидата - Яцека Сариуша-Вольского.
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