Суд в США блокирует обновленный миграционный указ Трампа

Федеральный судья разрешил въезд на территорию США гражданке Сирии с ребенком вопреки антииммиграционному указу президента

Федеральный судья в штате Висконсин заблокировал приведение в исполнение пересмотренного иммиграционного указа президента США Дональда Трампа в отношении сирийской матери и ее ребенка. Об этом сообщает агентство Голос Америки.

Согласно пересмотренному указу Трампа, гражданам Сирии запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов. Однако суд решил сделать исключение. Женщина с дочерью живут в разрушенном войной сирийском городе Алеппо, а ее муж ранее получил убежище в Висконсине.

В пятницу судья окружного суда Уильям Конли постановил временно приостановить действие нового указа в отношении данной женщины и ее ребенка.

Агентство уточняет, что новый иммиграционный указ вступает в силу 16 марта. Однако собеседование в консульском отделе посольства США в Иордании, куда женщине нужно ехать для получения американской визы, может быть назначено на более позднюю дату.

28 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней.

В последствие указ был отменен судом.

6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ, в котором сохраняется 90-дневной запрет посещать США гражданами Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Вместе с тем, из числа стран, на которые распространяется запрет, исключен Ирак.

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