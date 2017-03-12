Суд в США блокирует обновленный миграционный указ Трампа
Федеральный судья в штате Висконсин заблокировал приведение в исполнение пересмотренного иммиграционного указа президента США Дональда Трампа в отношении сирийской матери и ее ребенка. Об этом сообщает агентство Голос Америки.
Согласно пересмотренному указу Трампа, гражданам Сирии запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов. Однако суд решил сделать исключение. Женщина с дочерью живут в разрушенном войной сирийском городе Алеппо, а ее муж ранее получил убежище в Висконсине.
В пятницу судья окружного суда Уильям Конли постановил временно приостановить действие нового указа в отношении данной женщины и ее ребенка.
Агентство уточняет, что новый иммиграционный указ вступает в силу 16 марта. Однако собеседование в консульском отделе посольства США в Иордании, куда женщине нужно ехать для получения американской визы, может быть назначено на более позднюю дату.
28 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней.
В последствие указ был отменен судом.
6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ, в котором сохраняется 90-дневной запрет посещать США гражданами Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Вместе с тем, из числа стран, на которые распространяется запрет, исключен Ирак.
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