USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Джонсон об агрессии РФ: Они причастны ко многим грязным трюкам

13.03.2017 09:33
Глава МИД Великобритании не смотрит на внешнюю политику РФ сквозь розовые очки: Джонсон уверен, что РФ может попытаться расшатать ситуацию в Британии
Джонсон об агрессии РФ: Они причастны ко многим грязным трюкам
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Агрессивная путинская Россия может попытаться, использовав недавно выделенные в отдельный род войск Войска информационных операций РФ, подорвать демократию в Великобритании. Об этом в эфире канала ITV News заявил глава Форин-офиса Борис Джонсон, пишет агентство Радио Свобода.

"У нас есть множество доказательств того, что россияне способны делать это (подорвать демократические процессы в Британии, - ред.). Нет никаких сомнений, что они причастны к различным грязным трюкам, вроде нарушения вещания французских телестанций. Вы видели, что произошло в Соединенных Штатах, где вообще не стоит вопрос, причастны ли они к хакерским атакам на Национальный комитет Демократической партии... Вы видели, что произошло в Черногории", - сказал министр иностранных дел Великобритании.

Читайте также: Джонсон: У РФ есть только один шанс наладить отношения с Западом

12 марта 2017 года в британской газете Sunday Times появилось сообщение, что местная служба безопасности, Центр правительственной связи, направила основным политическим партиям Великобритании советы, как противостоять потенциальным угрозам со стороны российских хакеров.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ЕС скооперироваться с Балканами для более эффективного противостояния "дезинформационным кампаниям" Кремля.

Спецпроект LIGA.netВирус Трампа. Каким будет мир в 2017 году

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 