Россия обвинила США в подрыве совместной борьбы с терроризмом

МИД РФ заявил, что введенные против России санкции "противоречат установке о приоритетности борьбы с терроризмом"

В ответ на введенные вчера санкции Российская Федерация обвинила Соединенные Штаты в подрыве сотрудничества по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в официальном заявлении Министерство иностранных дел страны-агрессора.



25 марта США ввели санкции против восьми российских компаний и организаций за нарушение закона INKSNA, запрещающего поставки вооружений в Иран, КНДР и Сирию.



24 марта Госдепартамент обнародовал решение о введении санкций против 30 компаний и организаций за нарушение закона, запрещающего поставки вооружений.



"Данный шаг совершенно не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом", - гласит заявление российского МИДа.



В новом санкционном списке оказались Рособоронэкспорт, 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение Авиаэкспорт, НПО Базальт, производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения, Ульяновский институт гражданской авиации им. Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, а также Военно-воздушная академия имен Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.



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