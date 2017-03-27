Кандидат в президенты Франции Ле Пен: Евросоюз умрет
Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен считает, что Европейский Союз исчезнет и обещает защитить Францию от глобализации. Об этом сообщает Reuters.
"Пришло время бороться с глобалистами. (...) Европейский Союз умрет, потому что люди больше не хотят его (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель", - сказала Ле Пен.
Читайте также: Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы и Франции
24 марта Марин Ле Пен летала в Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.
Читайте также: Макрон победит Ле Пен в первом туре выборов во Франции - опрос
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:52
-
вчера
13:27
-
вчера
11:52
-
25.03.17
14:06
-
25.03.17
13:33