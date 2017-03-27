Кандидат в президенты Франции Ле Пен: Евросоюз умрет

Лидер ультраправово Национального фронта считает, что люди больше не хотят ЕС и гегемонистские империи обречены на гибель

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен считает, что Европейский Союз исчезнет и обещает защитить Францию от глобализации. Об этом сообщает Reuters.



"Пришло время бороться с глобалистами. (...) Европейский Союз умрет, потому что люди больше не хотят его (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель", - сказала Ле Пен.



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24 марта Марин Ле Пен летала в Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

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