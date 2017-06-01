Сенат США предлагает законопроект по усилению санкций против РФ

Банковский комитет Сената США предлагает новые санкции против отраслей российской экономики

Лидеры банковского комитета Сената США от демократов и республиканцев анонсировали план усиления санкций против России за ее действия в Украине и Сирии и интернет-вмешательство в США. Об этом сообщает Bloomberg.



Сенаторы отметили, что их законопроект разрешает введение новых санкций против секторов российской экономики, в том числе горнодобывающей промышленности, металлургии и железнодорожного транспорта.



Это усилит уже существующие санкции, отметили сенаторы.



"Несмотря на существующие санкции, Россия сохраняет враждебную силу, развертывая военную деятельность и деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, предпринимает экономическую тактику, чтобы нанести вред Соединенным Штатам и вбить клин между ними и союзниками", - говорится в заявлении комитета.



Сам текст законопроекта будет обнародован позже.

В начале марта сенатор-демократ Роберт Менендес внес резолюцию, в которой он с коллегами призвал администрацию Трампа не ослаблять санкции против РФ до полного выполнения минских договоренностей и других международных обязательств.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Франция может усилить санкции против России

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